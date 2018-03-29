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Пенсионерка из Красноярского края отдала миллион рублей за снятие порчи
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Пенсионерка из Красноярского края отдала миллион рублей за снятие порчи 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярском крае 76-летняя жительница Минусинска отдала «целительнице» более миллиона рублей за снятие порчи. Информацию подтвердили в краевой полиции.
Все произошло в дневное время в одном из жилых дворов. К пенсионерке подошла незнакомка и сказала, что на ней порча, которую срочно нужно снять. Доверчивая женщина решила избавиться от проблем. В итоге все свои сбережения она передала мошеннице. Родные потерпевшей, узнав о случившемся, посоветовали ей обратиться в полицию.
Сейчас лже-целительницу разыскивают полицейские. по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Злоумышленнице грозит до 10 лет. Однако чаще всего такие преступление остаются безнаказанными.
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