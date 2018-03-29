В Архангельске возбудили уголовное дело в отношении цыганки

Женщина обвиняется в краже денег под предлогом снятия порчи в Архангельске

УМВД Архангельской области сообщают, что на прошлой неделе две архангелогородки пожаловались в полицию на кражу ювелирных украшений и денег. Полиция задержала подозреваемую, против неё возбуждено уголовное дело.

Как полагают в МВД, вполне возможно, что женщина обманула и других людей. Если вы или ваши родственники стали жертвой обмана со стороны женщины, изображённой на фотографии, позвоните в полицию по телефонам в Архангельске: 8 (8182)-219-376, 654-864. Конфиденциальность стражи порядка гарантируют.