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В Архангельске поймали мошенницу, которая снимала порчу с помощью с сырых яиц
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В Архангельске поймали мошенницу, которая снимала порчу с помощью с сырых яиц 

Главный региональный 37 минут назад
От ее действий пострадали две женщины.
Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Архангельской области, потерпевшие рассказали, что стали жертвами обмана. Неизвестная женщина похитила у них деньги и ювелирные украшения, предложив снять порчу.
Мошенницу задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские подозревают, что пострадавших от действий злоумышленницу может быть больше.
В полиции просят, если Вы или ваши родственники стали жертвой обмана со стороны данной гражданки, просьба обратиться в органы внутренних дел по телефонам: (8 8182) 21-93-76, 65-48-64. Конфиденциальность гарантируется.
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