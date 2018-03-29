В Архангельске поймали мошенницу, которая снимала порчу с помощью с сырых яиц

От ее действий пострадали две женщины.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Архангельской области , потерпевшие рассказали, что стали жертвами обмана. Неизвестная женщина похитила у них деньги и ювелирные украшения, предложив снять порчу.

Мошенницу задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские подозревают, что пострадавших от действий злоумышленницу может быть больше.

В полиции просят, если Вы или ваши родственники стали жертвой обмана со стороны данной гражданки, просьба обратиться в органы внутренних дел по телефонам: (8 8182) 21-93-76, 65-48-64. Конфиденциальность гарантируется.

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