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На Кубани обнаружили похитителя газа
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На Кубани обнаружили похитителя газа 

АиФ-Кубань 31 минуту назад
Фото: АиФ-Кубань
Специалисты обнаружили незаконное подключение к газораспределительной сети в доме одной из станиц Брюховецкого района.
Гражданин решил обеспечить себя бесплатным газом, подключившись к магистрали с помощью резинового шланга. Нанесенный ущерб газоснабжающая компания оценила в сумму, превышающую 23 тыс. рублей.
Решением суда расхититель привлечен к административной ответственности по ст. 7.19 КоАП РФ и наказан административным штрафом в размере 10 тысяч рублей. Также ему предстоит выплатить компании сумму нанесенного ущерба.
Всего с начала 2018 года сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» выявили и документально зафиксировали уже 67 фактов нарушений режима газоснабжения и учета газа на общую сумму 4,3 млн руб. В досудебном порядке нарушителями 3,1 млн рублей возмещено. В правоохранительные органы направлено 20 заявлений. По заявительским материалам компании правоохранительными органами возбуждено и расследуется 3 уголовных дела по ст. 158 УК РФ «Кража». Подобные действия квалифицируются как «кража, совершенная из газопровода» и влекут наказание до 6-ти лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба «Газпром межрегионгаз Краснодар».
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