На Кубани обнаружили похитителя газа

Специалисты обнаружили незаконное подключение к газораспределительной сети в доме одной из станиц Брюховецкого района.

Гражданин решил обеспечить себя бесплатным газом, подключившись к магистрали с помощью резинового шланга. Нанесенный ущерб газоснабжающая компания оценила в сумму, превышающую 23 тыс. рублей.

Решением суда расхититель привлечен к административной ответственности по ст. 7.19 КоАП РФ и наказан административным штрафом в размере 10 тысяч рублей. Также ему предстоит выплатить компании сумму нанесенного ущерба.