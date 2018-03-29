На Кубани 53-летний мужчина проткнул шею брата арматурой

Краснодар . 29 марта — Новая Кубань. В отношении 53-летнего гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Известно, что подозреваемый и погибший проживали в одном доме на улице Красной в городе Крымске

По версии следствия, 16 января этого года родственники на улице распивали алкогольные напитки. В это время между ними возник конфликт, и 57-летний мужчина оскорбил младшего брата. У того в руках находилась заостренная арматура, которую он планировал использовать в ремонте дома. Находясь в состоянии опьянения, 53-летний подозреваемый схватил инструмент и нанес им два удара в область шеи оппонента, причинив родственнику сквозное колотое ранение. Смерть потерпевшего наступила на месте ввиду обильной кровопотери и геморрагического шока.

Подозреваемый был взят под стражу, свою вину он признает в полном объеме. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.