Мать-одиночка лишилась 300 000 рублей, оплачивая лечение «жениха»

В дежурную часть Отдела МВД России по Кусинскому муниципальному району обратилась местная жительница, 1982 года рождения, мать троих несовершеннолетних детей с заявлением о хищении у неё денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием.

Потерпевшая сообщила полицейским, что в одной из социальных сетей познакомилась с мужчиной, который пообещал на ней жениться и даже назначил дату регистрации брака. Через некоторое время ей написала женщина, представившаяся сестрой «жениха», и рассказала, что ее брат серьезно болен, а для лечения необходимы деньги. После этого, под предлогом оплаты лечения, потерпевшая перечислила на счет неизвестной в общей сложности 280 000 рублей, полагая, что она оплачивает лечение своего «жениха». Однако, поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело за мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Мошенникам может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

В настоящее время полицейские проводят все необходимые мероприятия, для установления подозреваемых и раскрытие данного преступления.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости быть бдительными, не доверять первому встречному, тем более незнакомым людям, информацию о которых невозможно проверить иным способом, кроме как с их слов. В случае совершения в отношении вас противоправных действий незамедлительно обращайтесь по телефону «02» или в ближайший отдел полиции.