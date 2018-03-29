Замглавы бурятского управления МЧС подозревается в получении особо крупной взятки

«Пожарная» взятка

По версии следствия, Унагаев получил через посредника от директора коммерческой организации взятку за общее покровительство по службе в вопросах, связанных с предпринимательской деятельностью по оказанию пожарно-охранных услуг и осуществлении пожарного мониторинга.

Следственные органы возбудили в отношении Унагаева дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Преступление выявлено сотрудниками УФСБ Бурятии и службой собственной безопасности МЧС Бурятии.

Некоторое время назад также был задержан мужчина, выступавший, по версии следствия, в качестве посредника при передаче данной взятки. Он сейчас содержится по стражей. Такой же меры пресечения следствие намерено добиваться и для подозреваемого высокопоставленного чиновника.