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Замглавы бурятского управления МЧС подозревается в получении особо крупной взятки
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Замглавы бурятского управления МЧС подозревается в получении особо крупной взятки 

pasmi.ru 25 минут назад
Правоохранительные органы задержали замначальника ГУ МЧС по Республике Бурятия Дмитрия Унагаева по подозрению в получении более 177 тыс. рублей взятки.
«Пожарная» взятка
По версии следствия, Унагаев получил через посредника от директора коммерческой организации взятку за общее покровительство по службе в вопросах, связанных с предпринимательской деятельностью по оказанию пожарно-охранных услуг и осуществлении пожарного мониторинга.
Следственные органы возбудили в отношении Унагаева дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Преступление выявлено сотрудниками УФСБ Бурятии и службой собственной безопасности МЧС Бурятии.
Некоторое время назад также был задержан мужчина, выступавший, по версии следствия, в качестве посредника при передаче данной взятки. Он сейчас содержится по стражей. Такой же меры пресечения следствие намерено добиваться и для подозреваемого высокопоставленного чиновника.
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