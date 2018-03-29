В Омске будут судить мошенников, обналичивавших маткапитал

СКР по Омской области сообщил о завершении расследования в отношении семерых омичей, обвиняемых в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере.

По данным следствия, в 2015 — 2016 годах омичка, которая была председателем правления кредитно-потребительского кооператива, разработала схему обналичивания материнского капитала и привлекла к этому своего мужа, а также других лиц.

Омске, Исилькуле и Шербакуле размещались объявления о займах под материнский капитал. Обвиняемые убеждали женщин заключать с кооперативом фиктивные договоры целевого займа на приобретение жилья и земельных участков под жилищное строительство, по которым перечисляли женщинам сумму материнского капитала, а когда владелица сертификата снимала деньги со счёта, сразу их забирали.

Оформленные документы обвиняемые предоставляли в территориальные подразделения Пенсионного фонда , и на их основании на расчётные счета кооператива в счет погашения основного долга и процентов по договорам займа перечислялись деньги. Из них обвиняемые передавали женщинам только часть, вычитая стоимость приобретенных объектов недвижимости и 10% от суммы материнского капитала, которые оставляли себе в виде вознаграждения за услуги.

Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Омской области. Следователями установлено 80 эпизодов противоправной деятельности обвиняемых, общая сумма причиненного преступлением ущерба Пенсионному фонду России составила 35 миллионов руб. В счёт возмещения причинённого государству ущерба следствие наложило арест на имущество обвиняемых на сумму 11,5 млн руб.

Материалы следствия переданы в суд для рассмотрения.