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В Омске будут судить мошенников, обналичивавших маткапитал
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В Омске будут судить мошенников, обналичивавших маткапитал 

АиФ-Омск 45 минут назад
Фото: АиФ-Омск
СКР по Омской области сообщил о завершении расследования в отношении семерых омичей, обвиняемых в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере.
По данным следствия, в 2015 — 2016 годах омичка, которая была председателем правления кредитно-потребительского кооператива, разработала схему обналичивания материнского капитала и привлекла к этому своего мужа, а также других лиц.
В Омске, Исилькуле и Шербакуле размещались объявления о займах под материнский капитал. Обвиняемые убеждали женщин заключать с кооперативом фиктивные договоры целевого займа на приобретение жилья и земельных участков под жилищное строительство, по которым перечисляли женщинам сумму материнского капитала, а когда владелица сертификата снимала деньги со счёта, сразу их забирали.
Оформленные документы обвиняемые предоставляли в территориальные подразделения Пенсионного фонда, и на их основании на расчётные счета кооператива в счет погашения основного долга и процентов по договорам займа перечислялись деньги. Из них обвиняемые передавали женщинам только часть, вычитая стоимость приобретенных объектов недвижимости и 10% от суммы материнского капитала, которые оставляли себе в виде вознаграждения за услуги.
Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Омской области. Следователями установлено 80 эпизодов противоправной деятельности обвиняемых, общая сумма причиненного преступлением ущерба Пенсионному фонду России составила 35 миллионов руб. В счёт возмещения причинённого государству ущерба следствие наложило арест на имущество обвиняемых на сумму 11,5 млн руб.
Материалы следствия переданы в суд для рассмотрения.
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