В Липецкой области пресечена незаконная деятельность подпольного покерного клуба 

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции при силовой поддержке Управления Росгвардии по Липецкой области ликвидировали подпольное казино.
Установлено, что 40-летний житель Липецка организовал проведение азартных игр в одном из домов, распложенных в садоводческом товариществе в Правобережном округе областного центра. В помещениях частного домовладения сотрудники полиции обнаружили и изъяли денежные средства, игровое оборудование, карты и фишки для ставок. Оказаться в развлекательном заведении мог не каждый, всех игроков проверяли или знали в лицо. Не смотря на строгую конспирацию липецким полицейским удалось задокументировать нелегальный бизнес.
Организованы мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к незаконной игорной деятельности.