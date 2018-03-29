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Московские правоохранители ликвидировали подпольный банк
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Московские правоохранители ликвидировали подпольный банк 

Банки Сегодня 1 час назад
Московские правоохранители ликвидировали подпольный банк— Мы провели совместную операцию с Управлением экономической безопасности, ФСБ, а также Росгвардией по пресечению незаконной банковской деятельности. Изначально за участниками преступной группы велось наблюдение. После обнаружения прямых нарушений законодательства, лица были задержаны, — прокомментировала представитель МВД Ирина Волк.
— На данный момент, следствие установило, что группа занималась незаконными банковскими операциями по обналичиванию денежных средств. Для этих целей они использовали ряд фиктивных организаций, — добавила Ирина Волк.
В результате проведенной операции было задержано 4 гражданина РФ. Трое из них в данный момент находятся под домашним арестом. Еще один был освобожден под подписку о невыезде. Следствие уже провело обыски на 30 объектах, где была обнаружена документация и различные цифровые носители с бухгалтерией.
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