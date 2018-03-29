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В гипермаркете Калининского района петербургская полиция изъяла незаконную «стеклоомывайку»
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В гипермаркете Калининского района петербургская полиция изъяла незаконную «стеклоомывайку» 

Интересант 1 час назад
Около 400 литров стеклоомывающей жидкости, изготовленной на основе запрещенного при выпуске потребительских товаров метилового спирта, обнаружили в гипермаркете на улице Замшина сотрудники Центра организации применения административного законодательства при петербургском главке МВД РФ.
Как сообщили сегодня в пресс-службе ведомства, из незаконного оборота изъято 98 четырехлитровых канистр жидкости на общую сумму около 90 тысяч рублей.
Образцы изъятого находятся на экспертизе, возбуждено административное дело о незаконной продаже товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена.
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