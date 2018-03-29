В гипермаркете Калининского района петербургская полиция изъяла незаконную «стеклоомывайку»

Около 400 литров стеклоомывающей жидкости, изготовленной на основе запрещенного при выпуске потребительских товаров метилового спирта, обнаружили в гипермаркете на улице Замшина сотрудники Центра организации применения административного законодательства при петербургском главке МВД РФ

Как сообщили сегодня в пресс-службе ведомства, из незаконного оборота изъято 98 четырехлитровых канистр жидкости на общую сумму около 90 тысяч рублей.

Образцы изъятого находятся на экспертизе, возбуждено административное дело о незаконной продаже товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена.