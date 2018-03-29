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Неизвестный сжег в Зюзино две иномарки москвички общей стоимостью 4,8 млн руб.
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Неизвестный сжег в Зюзино две иномарки москвички общей стоимостью 4,8 млн руб. 

Агентство «Москва» 30 минут назад
На юго-западе столицы неизвестный сжег два автомобиля, возбуждено уголовное дело. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, инцидент произошел в ночь на 6 марта на третьем этаже многоуровневой парковки «Нахимово» на ул. Болотниковская.
«Согласно заключению эксперта, неизвестный облил горючей жидкостью и поджег автомобили Lexus и Toyota, принадлежащие жительнице столицы. Огонь уничтожил иномарки, а общая сумма причиненного ущерба составила 4,8 млн руб.», — сказал источник.
По данному факту 28 марта полиция возбудила уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. Устанавливаются личность и мотивы поджигателя.
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