Неизвестный сжег в Зюзино две иномарки москвички общей стоимостью 4,8 млн руб.

На юго-западе столицы неизвестный сжег два автомобиля, возбуждено уголовное дело. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел в ночь на 6 марта на третьем этаже многоуровневой парковки «Нахимово» на ул. Болотниковская.

«Согласно заключению эксперта, неизвестный облил горючей жидкостью и поджег автомобили Lexus и Toyota, принадлежащие жительнице столицы. Огонь уничтожил иномарки, а общая сумма причиненного ущерба составила 4,8 млн руб.», — сказал источник.

По данному факту 28 марта полиция возбудила уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. Устанавливаются личность и мотивы поджигателя.