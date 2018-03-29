Следователи не могут установить личность женщины, попавшей под поезд

Следователи Пермского следственного отдела на транспорте устанавливают личность женщины, погибшей под колёсами поезда.

«Женщине предположительно до 50 лет, тело сильно повреждено, и установить её личность по визуальным признакам не представляется возможным. Назначена медицинская экспертиза для установления причин смерти», — рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» руководитель Пермского следственного отдела на транспорте Владимир Питиримов.

Сейчас, чтобы установить личность погибшей, сотрудники полиции будут проводить опросы местных жителей.