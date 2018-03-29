Следователи не могут установить личность женщины, попавшей под поезд 

Следователи Пермского следственного отдела на транспорте устанавливают личность женщины, погибшей под колёсами поезда.
«Женщине предположительно до 50 лет, тело сильно повреждено, и установить её личность по визуальным признакам не представляется возможным. Назначена медицинская экспертиза для установления причин смерти», — рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» руководитель Пермского следственного отдела на транспорте Владимир Питиримов.
Сейчас, чтобы установить личность погибшей, сотрудники полиции будут проводить опросы местных жителей.
Напомним, тело неизвестной женщины нашли днём 28 марта на железнодорожных путях в районе железнодорожной станции Оверята.