18-летний парень жестоко избил мужчину в одном из баров Самары 

«Победила» молодость: 18-летний парень и 34-летний мужчина повздорили в одном из баров Самары. Итогом стала госпитализация старшего из спорщиков. По данным правоохранителей, причиной драки в одном из баров Красноглинского района Самары стала личная неприязнь двух мужчин. Словесная перепалка быстро переросла в рукоприкладство. И здесь молодость взяла своё: 34–летний мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован. Его обидчик, ранее не судимый 18-летний парень, теперь стал фигурантом уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области