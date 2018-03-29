18-летний парень жестоко избил мужчину в одном из баров Самары 

ТРК Губерния: последние новости

Подозреваемого в убийстве разыскивают в Тольятти

В Самаре интернет-знакомый обокрал двух женщин

Суд решит судьбу двух жителей Сызрани, обвиняемых в кражах из гаражей на сумму более миллиона рублей