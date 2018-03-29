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18-летний парень жестоко избил мужчину в одном из баров Самары
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

18-летний парень жестоко избил мужчину в одном из баров Самары 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
«Победила» молодость: 18-летний парень и 34-летний мужчина повздорили в одном из баров Самары. Итогом стала госпитализация старшего из спорщиков. По данным правоохранителей, причиной драки в одном из баров Красноглинского района Самары стала личная неприязнь двух мужчин. Словесная перепалка быстро переросла в рукоприкладство. И здесь молодость взяла своё: 34–летний мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован. Его обидчик, ранее не судимый 18-летний парень, теперь стал фигурантом уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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