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Организатор публичного дома предстанет перед судом в Приморье
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Организатор публичного дома предстанет перед судом в Приморье 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Следователем МВД в Спасском районе завершено расследование уголовного дела по обвинению местного жителя в организации занятия проституцией и содержании интим-салона, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморского края.
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