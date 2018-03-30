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Организатор публичного дома предстанет перед судом в Приморье
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Организатор публичного дома предстанет перед судом в Приморье
Primpress
1 час назад
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МВД
в Спасском районе завершено расследование уголовного дела по обвинению местного жителя в организации занятия проституцией и содержании интим-салона, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД
России
по
Приморского края
.
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