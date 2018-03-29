В Красновишерске вынесли приговор подростку, убившему ножом отчима 

В Красновишерске суд признал 15-летнего подростка виновным в убийстве отчима.
Расследованием преступления занимался Чердынский межрайонный следственный отдел. Установлено, что утром 28 июня 2017 года в Красновишерске подросток на улице напал на своего отчима, возвращавшегося с работы. Молодой человек достал нож, и нанёс мужчине множественные удары. Отчим от полученных травм скончался на месте.
Несколькими неделями ранее, 20 мая 2017 года, тот же подросток совершил кражу из гаража. С подельником они проникли в помещение, сняв навесной замок с помощью гвоздодёра, и похитили оттуда имущество на сумму более 32 тысяч рублей.
«За убийство и кражу, совершённую в составе преступной группы по предварительному сговору, подростка приговорили к пяти годам десяти месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Его сообщника, с которым они вместе совершили кражу из гаража, ранее приговорили к условной мере наказания», — сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.