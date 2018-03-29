В Красновишерске вынесли приговор подростку, убившему ножом отчима

Красновишерске суд признал 15-летнего подростка виновным в убийстве отчима.

Расследованием преступления занимался Чердынский межрайонный следственный отдел. Установлено, что утром 28 июня 2017 года в Красновишерске подросток на улице напал на своего отчима, возвращавшегося с работы. Молодой человек достал нож, и нанёс мужчине множественные удары. Отчим от полученных травм скончался на месте.

Несколькими неделями ранее, 20 мая 2017 года, тот же подросток совершил кражу из гаража. С подельником они проникли в помещение, сняв навесной замок с помощью гвоздодёра, и похитили оттуда имущество на сумму более 32 тысяч рублей.