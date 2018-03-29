В Саратове фигурантам «дела Прокопенко» смягчили приговор

Апелляционная коллегия Саратовского областного суда частично изменила приговор Кировского районного суда в отношении подельников бывшего мэра города Алексея Прокопенко . Напомним, фигурантами уголовного дела о крупных мошеннических махинациях в коммунальной сфере значились Андрей Гнусарев, Александр Исаев , Сергей Биргин и Ирина Рипинена.

Решением суда, Сергею Биргину и Александру Исаеву сроки лишения свободы были уменьшены с семи до пяти лет и 11 месяцев колонии общего режима . Сумма штрафов также была снижена до 700 тысяч рублей, вместо миллиона. К трем годам вместо 4,5 лет лишения свободы был приговорен Андрей Гнусарев. Сумма штрафа для фигуранта была сокращена до 500 тысяч рублей, вместо изначальных 700.

Ирине Рипиневой аналогично снизили штраф с 700 до 500 тысяч рублей. Срок наказания был уменьшен с четырех до двух лет 11 месяцев лишения свободы, которые, к слову, она уже отбыла. Женщину освободили в зале суда.