В Саратове фигурантам «дела Прокопенко» смягчили приговор 

Апелляционная коллегия Саратовского областного суда частично изменила приговор Кировского районного суда в отношении подельников бывшего мэра города Алексея Прокопенко. Напомним, фигурантами уголовного дела о крупных мошеннических махинациях в коммунальной сфере значились Андрей Гнусарев, Александр Исаев, Сергей Биргин и Ирина Рипинена.
Решением суда, Сергею Биргину и Александру Исаеву сроки лишения свободы были уменьшены с семи до пяти лет и 11 месяцев колонии общего режима. Сумма штрафов также была снижена до 700 тысяч рублей, вместо миллиона. К трем годам вместо 4,5 лет лишения свободы был приговорен Андрей Гнусарев. Сумма штрафа для фигуранта была сокращена до 500 тысяч рублей, вместо изначальных 700.
Ирине Рипиневой аналогично снизили штраф с 700 до 500 тысяч рублей. Срок наказания был уменьшен с четырех до двух лет 11 месяцев лишения свободы, которые, к слову, она уже отбыла. Женщину освободили в зале суда.
Напомним, четверо участников схемы по выводу средств предприятий-поставщиков коммунальных услуг через управляющие компании и расчетный центр были приговорены к реальным срокам и крупным штрафам в начале декабря минувшего года. Сам вдохновитель преступных махинаций, бывший глава администрации Саратова Алексей Прокопенко, по-прежнему находится в международном розыске.