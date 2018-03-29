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Браконьеру на Кубани грозит два года колонии
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Браконьеру на Кубани грозит два года колонии 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
Подозреваемого в браконьерстве задержали полицейские Приморско-Ахтарского района.
Выполнялся рейд в рамках профилактического мероприятия «Путина-2018». Полицейские заметили в Бейсугском лимане молодого человека с удочками.
При проверке правоохранители установили, что 20-летний местный житель лесковыми сетями выловил более 200 рыб породы тарань. Парня ззадержали и доставили в отдел полиции.
В отношении подозреваемого отделом дознания ОМВД России по Приморско-Ахтарсколму району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Браконьерство». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
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