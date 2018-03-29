Браконьеру на Кубани грозит два года колонии

Подозреваемого в браконьерстве задержали полицейские Приморско-Ахтарского района.

Выполнялся рейд в рамках профилактического мероприятия «Путина-2018». Полицейские заметили в Бейсугском лимане молодого человека с удочками.

При проверке правоохранители установили, что 20-летний местный житель лесковыми сетями выловил более 200 рыб породы тарань. Парня ззадержали и доставили в отдел полиции.