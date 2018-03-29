Ещё
Жуткую квартиру-наркопритон обнаружили полицейские в Верхнем Тагиле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Жуткую квартиру-наркопритон обнаружили полицейские в Верхнем Тагиле 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным ведомства, жители дома на улице Строителей позвонили и сообщили, что их соседи находятся в неадекватном состоянии. На место выехал наряд полиции, который обнаружил в квартире 22-летнего хозяина и его гостей 19, 24 и 28 лет. Все они были под воздействием наркотиков, в комнате находились приборы для приготовления данной отравы. У самого старшего мужчины был найден также коричневый порошок.
Наркоманов доставили в больницу, а после этого отвезли в отдел полиции для разбирательств. Выяснилось, что владелец квартиры организовал дома наркопритон, где они употребляют синтетические наркотики. В отношении него возбуждено уголовное дело за организацию притона. Также 28-летний мужчина, у которого нашли наркотики, стал фигурантом уголовного дела за хранение. Обоим грозит 4 и 10 лет тюрьмы соответственно. Все остальные были оштрафованы за употребление наркотиков без назначения врача.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Арестован руководитель фонда капремонта Удмуртии Умирали долго и мучительно. Ветврач из Новочеркасска погубил почти 200 собак Гособвинитель требует 17 и 13 лет для пенсионерки и ее сына, убивших почтальона в Екатеринбурге
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это шок»: Захарова о презентации Британии324
«С чего это я должен их жалеть?»421
Блогер Варламов задержан в Москве378
Пока вы спали: Рак может даровать бессмертие14
Число пострадавших в Кемерово возросло254
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Другое
01:03
Обитателей зоопарка переведут в летние вольеры
Новости Москвы
04:25
Стало известно, когда растает снег
Новости Москвы
04:03
Детей избавят от справок
Новости Москвы
02:58
Кто разрушил роман Натальи Фатеевой и Андрея Миронова
Шоу-бизнес
01:17
МиГ-31 «предотвратили бомбежку» в Арктике
Армия Оружие
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
03:44
Группа «ВИА Гра» переживает новую утрату
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение