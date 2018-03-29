Жуткую квартиру-наркопритон обнаружили полицейские в Верхнем Тагиле

По данным ведомства, жители дома на улице Строителей позвонили и сообщили, что их соседи находятся в неадекватном состоянии. На место выехал наряд полиции, который обнаружил в квартире 22-летнего хозяина и его гостей 19, 24 и 28 лет. Все они были под воздействием наркотиков, в комнате находились приборы для приготовления данной отравы. У самого старшего мужчины был найден также коричневый порошок.

Наркоманов доставили в больницу, а после этого отвезли в отдел полиции для разбирательств. Выяснилось, что владелец квартиры организовал дома наркопритон, где они употребляют синтетические наркотики. В отношении него возбуждено уголовное дело за организацию притона. Также 28-летний мужчина, у которого нашли наркотики, стал фигурантом уголовного дела за хранение. Обоим грозит 4 и 10 лет тюрьмы соответственно. Все остальные были оштрафованы за употребление наркотиков без назначения врача.