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Омич, который хранил дома алкоголь на 13 млн рублей, получил срок
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Омич, который хранил дома алкоголь на 13 млн рублей, получил срок 

АиФ-Омск 30 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Омский областной суд согласился с решением Первомайского районного суда и приговорил омича, который хранил дома, а затем и продавал незаконный алкоголь, к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Мужчина признанвиновным в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта товаров и продукции без маркировки.
Суд установил, что с апреля 2015 года по июль 2016 года мужчина хранил дома и в гараже немаркированную алкоголь (коньяк, водку, вино, виски, ром и др.) и табачные изделия на общую сумму более 13 млн рублей. Данную продукцию он продавал.
Суд помимо тюремного срока приговорил омича к выплате штрафа в размере 820 тыс. рублей.
Отметим, что вся незаконная продукция была изъята и по решению суда будет уничтожена.
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