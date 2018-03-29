Омич, который хранил дома алкоголь на 13 млн рублей, получил срок

Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Омский областной суд согласился с решением Первомайского районного суда и приговорил омича, который хранил дома, а затем и продавал незаконный алкоголь, к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима . Мужчина признанвиновным в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта товаров и продукции без маркировки.

Суд установил, что с апреля 2015 года по июль 2016 года мужчина хранил дома и в гараже немаркированную алкоголь (коньяк, водку, вино, виски, ром и др.) и табачные изделия на общую сумму более 13 млн рублей. Данную продукцию он продавал.

Суд помимо тюремного срока приговорил омича к выплате штрафа в размере 820 тыс. рублей.

Отметим, что вся незаконная продукция была изъята и по решению суда будет уничтожена.