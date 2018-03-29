Ставропольские полицейские установили подозреваемого в краже строительных материалов

Сотрудники уголовного розыска Ставрополя установили подозреваемого в краже строительных материалов с территории недостроенного домовладения.

В дежурную часть городского отдела полиции с заявлением о краже имущества обратилась местная жительница. Женщина пояснила, что с территории её недостроенного дома неизвестный похитил принадлежащие ей строительные материалы. Сумма причиненного ущерба составила более 800 тысяч рублей.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по городу Ставрополю установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 63-летний житель Изобильненского городского округа.

В ходе проведения следственных мероприятий установлено, что накануне мужчина, убедившись, что по вечерам домовладение остается без присмотра, похитил более 600 квадратных метров керамической плитки с целью последующей продажи.

В ходе проведения обысковых мероприятий в квартире подозреваемого оперативники изъяли часть похищенного имущества, которое после проведения необходимых следственных действий будет возвращено законному владельцу.