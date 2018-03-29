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Ставропольские полицейские установили подозреваемого в краже строительных материалов
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Ставропольские полицейские установили подозреваемого в краже строительных материалов 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудники уголовного розыска Ставрополя установили подозреваемого в краже строительных материалов с территории недостроенного домовладения.
В дежурную часть городского отдела полиции с заявлением о краже имущества обратилась местная жительница. Женщина пояснила, что с территории её недостроенного дома неизвестный похитил принадлежащие ей строительные материалы. Сумма причиненного ущерба составила более 800 тысяч рублей.
В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по городу Ставрополю установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 63-летний житель Изобильненского городского округа.
В ходе проведения следственных мероприятий установлено, что накануне мужчина, убедившись, что по вечерам домовладение остается без присмотра, похитил более 600 квадратных метров керамической плитки с целью последующей продажи.
В ходе проведения обысковых мероприятий в квартире подозреваемого оперативники изъяли часть похищенного имущества, которое после проведения необходимых следственных действий будет возвращено законному владельцу.
Следственным отделом отдела полиции № 3 Управления МВД России по городу Ставрополю в отношении ранее судимого гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
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