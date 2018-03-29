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Производство по делу о признании «Центральная ППК» банкротом прекращено
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Производство по делу о признании «Центральная ППК» банкротом прекращено 

Rambler News Service 1 час назад
Решение принял Арбитражный суд Москвы 28 марта.
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