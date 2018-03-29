Полиция Екатеринбурга разыскивает предполагаемого насильника

Полицейские просят у екатеринбуржцев помощи в поиске Александра Ромакова 1975 года рождения. Мужчина подозревается в тяжком преступлении сексуального характера. Что конкретно совершил мужчина, сыщики пока не раскрывают.

Екатеринбурга. — По имеющейся информации, разыскиваемый может передвигаться на автомашине Toyota Corolla темно-серого цвета, госномер: В 217 УС 196, — рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД

Всех, кто знает о местонахождении разыскиваемого, у кого есть информация, полезная для следствия, просят обращаться в органы внутренних дел. Контактные телефоны: 8 (343) 356-42-15, 8 (343) 356-45-59 или 02. Конфиденциальность гарантируется.