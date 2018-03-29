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«А обещал жениться». Альфонс украл 280 тысяч у многодетной матери из Кусы
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

«А обещал жениться». Альфонс украл 280 тысяч у многодетной матери из Кусы 

РИА «ФедералПресс» 18 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Женщина рассказала, что в одной из социальных сетей познакомилась с мужчиной. Тот пообещал на ней жениться и даже назначил дату регистрации брака. Через некоторое время ей написала «сестра» жениха и рассказала, что ее брат серьезно болен. Для лечения требовались деньги. Чтобы спасти своего возлюбленного, многодетная мать перечислила 280 тысяч рублей на счет неизвестной. Только позже, поняв, что её обманули, женщина обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). «Жениха» и его «сестру» разыскивают.
Напомним, что в Челябинске будут судить альфонса, выманившего у возлюбленной 600 тысяч.
Фото: Денис Кочкин
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