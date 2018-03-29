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Гособвинитель требует 17 и 13 лет для пенсионерки и ее сына, убивших почтальона в Екатеринбурге
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Гособвинитель требует 17 и 13 лет для пенсионерки и ее сына, убивших почтальона в Екатеринбурге 

РИА «ФедералПресс» 18 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным ведомства, начальник отдела государственных обвинителей прокуратуры Свердловской области Татьяна Шавкунова выступила в Свердловском областном суде, в котором рассматривается дело о резонансном убийстве женщины почтальона. На скамье подсудимых 64-летняя женщина и ее 30-летний сын, которые обвиняются в убийстве и разбое.
Гособвинитель требует, чтобы пенсионерка получила 17 лет лишения свободы в колонии общего режима, а для ее сына она потребовала 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Следующее заседание намечено на 2 апреля. На нем заслушают последнее слово подсудимых.
Ранее «ФедералПресс» писал, что убийство произошло в феврале 2017 года. Женщина почтальон принесла пенсию хозяйке квартиры, но обвиняемые ударили ее электрошокером, затащили в квартиру и несколько раз ударили ножом, а после этого надели на голову пакет и задушили. После этого они похитили у пенсионерки 240 тысяч рублей, а тело выбросили на лестничную клетку. После этого в суде они пытались оправдаться, заявляя, что нашли женщину в подъезде убитой, а деньги забрали, чтобы их никто не украл.
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