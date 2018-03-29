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Тело пожилого мужчины полгода пролежало в бытовке на Новосходненском шоссе в Москве
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Тело пожилого мужчины полгода пролежало в бытовке на Новосходненском шоссе в Москве 

Агентство «Москва» 29 минут назад
Сотрудники Следственного комитета (СК) выясняют обстоятельства смерти мужчины, тело которого нашли в подсобке на Новосходненском шоссе в столице, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
«Днем 28 марта в бытовом помещении, расположенном на участке местности рядом с жилыми домами по Новосходненскому шоссе в Москве, было обнаружено тело неизвестного мужчины 60-65 лет. Предположительная давность наступления смерти — около четырех-шести месяцев назад», — сказала собеседница агентства.
По факту случившегося проводится доследственная проверка, сотрудники СК выясняют все обстоятельства случившегося и устанавливают личность умершего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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