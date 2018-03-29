В Нижнем Тагиле на балконе многоэтажки нашли связанного мужчину

Парень звал прохожих на помощь, об этом сообщает в четверг, 29 марта, «АиФ-Урал»

Инцидент произошел в квартире на третьем этаже в одном из домов на проспекте Строителей. Прохожие заметили на балконе связанного мужчину, который звал на помощь. Прибывшие на место полицейские не смогли попасть в квартиру, так как она была закрыта снаружи. Для этого пришлось обратиться за помощью к матери 23-летнего связанного парня, чтобы она открыла дверь запасным ключом, сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Внутри правоохранители обнаружили признаки недавнего застолья. Об этом говорило и состояние парня, который был пьян. Протрезвев, он рассказал, что накануне вечером вышел в магазин за алкоголем. По пути обратно он познакомился с мужчиной, с которым и разделил купленное спиртное. Нового знакомого тагильчанин позвал к себе домой, где они продолжили застолье. Однако гость оказался неблагодарным. Утром он связал хозяину квартиры руки, забрал монитор от компьютера и ушел, закрыв дверь на ключ.

В ходе осмотра места происшествия криминалист изъял следы пальцев рук, которые затем совпали с уже занесенными в полицейскую базу данных. Подозреваемым оказался 44-летний житель Невьянска , который до этого уже не раз был судим, в том числе за разбой и тяжкое преступление против личности. В местах лишения свободы в общей сложности он провел более 20 лет. В последний раз он вышел из тюрьмы в 2015 году и находился под административным надзором.

Пострадавший тагильчанин опознал своего нового знакомого. Полицейские выехали по месту жительства подозреваемого, однако там его не оказалось. Поэтому всем дежурным нарядам полиции Нижнего Тагила раздали ориентировки с приметами внешности мужчины. Спустя некоторое время неблагодарного гостя все-таки удалось задержать и доставить в отдел полиции.

Подозреваемый сознался в совершенной краже. К моменту задержания он уже успел продать похищенное имущество. Также сыщикам удалось выяснить, что мужчина причастен к другому грабежу, совершенному в конце декабря 2017 года. Тогда ночью на проспекте Мира неизвестный сорвал с нетрезвого местного жителя золотую цепочку. Ущерб от этого составил 9 тыс. рублей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Сейчас мужчина находится под стражей. Ему предъявлено обвинение по статье «Разбой», макисмальное наказание по которой — 10 лет лишения свободы.