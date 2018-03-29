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40 тысяч рублей похитил у нижегородца «мебельный» мошенник
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

40 тысяч рублей похитил у нижегородца «мебельный» мошенник 

Newsroom24 35 минут назад
Фото: Newsroom24
В Арзамасе задержан ранее судимый 34-летний мужчина обманом похитивший у местного жителя 40 тысяч рублей.
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД, потерпевший заказал у злоумышленника кухонный гарнитур и после замеров помещения заплатил предоплату. По истечении установленного срока мастер не выполнил обязательств и  перестал отвечать на звонки.
После обращения обмануто мужчины в полицию мошенник был задержан. Установлено, что злоумышленник ранее являлся индивидуальным предпринимателем и, используя прежнюю клиентскую базу, обманывал граждан, предлагая им изготовление мебели со скидкой, а полученные денежные средства тратил на собственные нужды.
В настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, 34-летний «мебельный» мошенник задержан в Арзамасе.
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