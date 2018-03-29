40 тысяч рублей похитил у нижегородца «мебельный» мошенник

Арзамасе задержан ранее судимый 34-летний мужчина обманом похитивший у местного жителя 40 тысяч рублей.

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД , потерпевший заказал у злоумышленника кухонный гарнитур и после замеров помещения заплатил предоплату. По истечении установленного срока мастер не выполнил обязательств и перестал отвечать на звонки.

После обращения обмануто мужчины в полицию мошенник был задержан. Установлено, что злоумышленник ранее являлся индивидуальным предпринимателем и, используя прежнюю клиентскую базу, обманывал граждан, предлагая им изготовление мебели со скидкой, а полученные денежные средства тратил на собственные нужды.

В настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 34-летний «мебельный» мошенник задержан в Арзамасе.