Пьяный отдых в Приморье для двух его участников закончился фатально

Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина 1978 года рождения, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности, в убийстве, а также в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.

игурант, распивая спиртные напитки с двумя своими знакомыми, на почве личных неприязненных отношений толкнул свою знакомую в область грудной клетки.

Женщина потеряла равновесие, упала и ударилась головой об установленную в помещении печь. Полученные от падения повреждения оказались несовместимыми с жизнью, и женщина скончалась на месте.

Злоумышленник перенес труп женщины к спавшему на диване третьему участнику застолья, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения, и поджег помещение.