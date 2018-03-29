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Пьяный отдых в Приморье для двух его участников закончился фатально
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Пьяный отдых в Приморье для двух его участников закончился фатально 

Primpress 41 минуту назад
Фото: Primpress
Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина 1978 года рождения, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности, в убийстве, а также в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.
игурант, распивая спиртные напитки с двумя своими знакомыми, на почве личных неприязненных отношений толкнул свою знакомую в область грудной клетки.
Женщина потеряла равновесие, упала и ударилась головой об установленную в помещении печь. Полученные от падения повреждения оказались несовместимыми с жизнью, и женщина скончалась на месте.
Злоумышленник перенес труп женщины к спавшему на диване третьему участнику застолья, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения, и поджег помещение.
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