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В Прикамье семья из трёх человек погибла, отравившись угарным газом
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Прикамье семья из трёх человек погибла, отравившись угарным газом 

АиФ Пермь 42 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
В Губахинском межрайонном следственном отделе СКР возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и двух мужчин, которые, предположительно, отравились угарным газом в своей квартире.
Днём 26 марта 2018 года в Кизеле в собственной квартире нашли тела пожилой женщины, её супруга и их 50-летнего сына, инвалида 3 группы. Губахинским межрайонным следственным отделом СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй УК «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
Следователь полагает, что причиной трагедии могла стать установленная в квартире водонагревательная газовая колонка, которую, возможно, использовали при неисправной вентиляции квартиры. Это могло и привести к отравлению семьи угарным газом.
«Назначены судебно-медицинские экспертизы для выяснения причины смерти погибших людей. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств», — сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.
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