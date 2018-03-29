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Психолог влюбилась в пациента и помогла ему сбежать в Лас-Вегас
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших
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Психолог влюбилась в пациента и помогла ему сбежать в Лас-Вегас
Мир24
49 минут назад
Комментарии
Полиция
США
задержала душевнобольного мужчину, который сбежал из психатрической клиники вместе со своим психологом, сообщает New York Post.
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