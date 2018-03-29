Жительница Челябинской области отдала 280 тысяч рублей на лечение «жениха»

По данным полиции, в дежурную часть отдела МВД России по Кусинскому муниципальному району обратилась местная жительница, мать троих детей, с заявлением о хищении денежных средств.

Согласно ее показаниям, в одной из социальных сетей она познакомилась с мужчиной, который пообещал на ней жениться и назначил дату регистрации брака. После ей написала женщина, представившаяся сестрой «жениха», и рассказала, что брат болен, а для лечения нужны деньги. Женщина перечислила на счет неизвестной 280 тысяч рублей, но, поняв, что ее обманули, обратилась в полицию.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление подозреваемых и раскрытие преступления", — говорится в сообщении.

Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, уточняет полиция.