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Жительница Челябинской области отдала 280 тысяч рублей на лечение «жениха»
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Жительница Челябинской области отдала 280 тысяч рублей на лечение «жениха» 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
ЧЕЛЯБИНСК, 29 мар — РИА Новости. Полиция ведет поиск мошенников, которым жительница Челябинской области отдала 280 тысяч рублей якобы на лечение жениха, с которым познакомилась в социальных сетях, сообщила в четверг пресс-служба ГУМВД России по региону.
По данным полиции, в дежурную часть отдела МВД России по Кусинскому муниципальному району обратилась местная жительница, мать троих детей, с заявлением о хищении денежных средств.
Согласно ее показаниям, в одной из социальных сетей она познакомилась с мужчиной, который пообещал на ней жениться и назначил дату регистрации брака. После ей написала женщина, представившаяся сестрой «жениха», и рассказала, что брат болен, а для лечения нужны деньги. Женщина перечислила на счет неизвестной 280 тысяч рублей, но, поняв, что ее обманули, обратилась в полицию.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление подозреваемых и раскрытие преступления", — говорится в сообщении.
Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, уточняет полиция.
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