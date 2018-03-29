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В Петрозаводске осудили женщину за кражу детского пальто с варежками
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В Петрозаводске осудили женщину за кражу детского пальто с варежками 

Карельские вести 45 минут назад
Фото: Карельские вести
За кражу детской одежды женщину приговорили к условному наказанию.
На одном из судебных участков Петрозаводска рассматривалось уголовное дело в отношении 40-летней женщины, обвиняемой в краже.
Женщина уже не раз привлекалась к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. В 2014 году она вышла из мест лишения свободы, а спустя два года совершила тайное хищение.
Как рассказала гособвинитель Марина Сергеева, в декабре 2016 года женщина отвела 10-летнюю дочь в школу, где из раздевалки прихватила с собой чужое детское пальто 38 размера, в карманах которого находились варежки.
Зачем ей понадобилась детская одежда, женщина ответить в суде не смогла. Ущерб от кражи превысил 4 тысячи 400 рублей. Помочь раскрыть преступление помогли установленные в раздевалке камеры видеонаблюдения. В итоге пальто вернулось законной владельце. А воровку ждало наказание.
Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком 9 месяцев. Однако, с учетом того, что у осужденной есть малолетняя дочь, наказание ей назначили условное с испытательным сроком в полтора года.
По материалам: ptzgovorit.ru
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