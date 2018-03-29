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В Подмосковье полиция нашла у местного жителя около 30 кг наркотиков
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В Подмосковье полиция нашла у местного жителя около 30 кг наркотиков 

РИА Новости 39 минут назад
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Около 30 килограммов наркотиков изъяли полицейские у жителя подмосковного Лыткарино, сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Она пояснила, что сотрудники ДПС совместно с сотрудниками подмосковного уголовного розыска остановили автомобиль под управлением 27-летнего жителя городского округа Лыткарино, подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков. При досмотре машины полицейские обнаружили и изъяли 10 свертков с порошком внутри, девять свертков с таблетками и 22 брикета с твердым веществом.
"По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством — гашишем, общим весом более 10 килограммов и психотропным веществом — амфетамином, общим весом более 18 килограммов… Всего полицейскими изъято около 30 килограммов наркотиков", — сказала Петрова, слова которой приводит пресс-служба ведомства.
Представитель подмосковного МВД добавила, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 20 лет. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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