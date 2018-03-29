Внедорожник стоимостью 4,7 млн руб. украли у бизнесмена на севере Москвы

По данным ведомства, 28 марта в службу «02» с заявлением о краже машины обратился директор организации. «Оперативники выяснили, что на ул. Пулковская неизвестный с проезжей части похитил принадлежащий заявителю автомобиль Toyota Land Cruiser 200. Материальный ущерб составил около 4,7 млн руб.», — сказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, ведется следствие.