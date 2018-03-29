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СК России направил в Британию запрос с правовой помощи по делу Юлии Скрипаль
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

СК России направил в Британию запрос с правовой помощи по делу Юлии Скрипаль 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: Andrew Matthews/AP
СК России обратился с запросом о правовой помощи по уголовному делу о покушении на убийство россиянки Юлии Скрипаль к британской стороне. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"СК России передал для направления компетентным органам Великобритании запрос о правовой помощи по уголовному делу, возбужденному по факту покушения на убийство гражданки России Юлии Скрипаль, совершенного общеопасным способом на территории г. Солсбери (Великобритания)", — сказала Петренко.
По ее словам, в запросе российская сторона просит британских коллег совершить ряд процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств совершения преступления, предоставить копии материалов уголовного расследования, в том числе и. результаты осмотра места обнаружения Юлии Скрипаль в бессознательном состоянии, результаты медицинского освидетельствования россиянки и проведенных экспертиз.
В СК также заявили о готовности к дальнейшему сотрудничеству с компетентными органами Великобритании в рамках расследования покушения на убийство Юлии Скрипаль.
Ранее следователи Скотланд-Ярда сообщили, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия впервые подверглись воздействию отравляющего вещества у себя дома.
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