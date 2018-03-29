СК России направил в Британию запрос с правовой помощи по делу Юлии Скрипаль

"СК России передал для направления компетентным органам Великобритании запрос о правовой помощи по уголовному делу, возбужденному по факту покушения на убийство гражданки России Юлии Скрипаль, совершенного общеопасным способом на территории г. Солсбери (Великобритания)", — сказала Петренко.

По ее словам, в запросе российская сторона просит британских коллег совершить ряд процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств совершения преступления, предоставить копии материалов уголовного расследования, в том числе и. результаты осмотра места обнаружения Юлии Скрипаль в бессознательном состоянии, результаты медицинского освидетельствования россиянки и проведенных экспертиз.

В СК также заявили о готовности к дальнейшему сотрудничеству с компетентными органами Великобритании в рамках расследования покушения на убийство Юлии Скрипаль.