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Рюкзак с 70 тыс. евро украли из внедорожника безработного в Хамовниках
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Рюкзак с 70 тыс. евро украли из внедорожника безработного в Хамовниках 

Агентство «Москва» 1 час назад
В столичном районе Хамовники мужчину обокрали на 5 млн руб., сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
Как рассказали в ведомстве, вечером 28 марта в полицию обратился безработный житель Красногорска 1975 г. рождения. «Полиция установила, что в 1-м пер. Тружеников неизвестный разбил стекло в автомобиле Range Rover, которым заявитель пользуется на безвозмездной основе, после чего похитил из салона рюкзак, в котором находились 70 тыс. евро, что эквивалентно почти 5 млн руб.», — сообщили в столичном главке полиции.
В МВД возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере. Устанавливается личность преступника.
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