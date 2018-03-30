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В Оренбурге сотрудник салона связи оформил кредит по чужому паспорту
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В Оренбурге сотрудник салона связи оформил кредит по чужому паспорту 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге сотруднику одного из салонов связи грозит до двух лет лишение свободы за мошенничество.
29-летний мужчина подозревается в том, что незаконно воспользовался паспортными данными потерпевшей из базы данных и оформил на нее кредит на приобретение 4 телефонов и симкарт на сумму более 55 тысяч рублей. Женщина обратилась в банк после того, как получила сообщение о задолженности. Представители службы безопасности банка связались с полицией.
Правоохранители задержали подозреваемого, сообщает пресс-служба УМВД региона.
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