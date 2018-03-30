В Оренбурге сотрудник салона связи оформил кредит по чужому паспорту

Оренбурге сотруднику одного из салонов связи грозит до двух лет лишение свободы за мошенничество.

29-летний мужчина подозревается в том, что незаконно воспользовался паспортными данными потерпевшей из базы данных и оформил на нее кредит на приобретение 4 телефонов и симкарт на сумму более 55 тысяч рублей. Женщина обратилась в банк после того, как получила сообщение о задолженности. Представители службы безопасности банка связались с полицией.