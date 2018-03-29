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В Башкирии молодой человек зарезал любовника сожительницы
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Башкирии молодой человек зарезал любовника сожительницы 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
На 29-летнего жителя Стерлитамака возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве. Он задержан, сообщает пресс-служба следкома Башкирии.
По версии следствия, днем 27 марта молодой стерлитамаковец в поисках своей 41-летней сожительницы приехал к ней в квартиру в Давлеканово и застал женщину с другим. Из ревности он нанес мужчине более 20 ударов ножом. Потерпевший выбежал на улицу. Заметившие его полицейские вызвали скорую помощь. Несмотря на своевременную госпитализацию, 31-летний мужчина скончался в больнице.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.
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