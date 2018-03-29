В Башкирии молодой человек зарезал любовника сожительницы 

На 29-летнего жителя Стерлитамака возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве. Он задержан, сообщает пресс-служба следкома Башкирии.
По версии следствия, днем 27 марта молодой стерлитамаковец в поисках своей 41-летней сожительницы приехал к ней в квартиру в Давлеканово и застал женщину с другим. Из ревности он нанес мужчине более 20 ударов ножом. Потерпевший выбежал на улицу. Заметившие его полицейские вызвали скорую помощь. Несмотря на своевременную госпитализацию, 31-летний мужчина скончался в больнице.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.