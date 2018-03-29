Ещё
Директору оренбургской автошколы грозит 9 лет тюрьмы за коммерческий подкуп
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Директору оренбургской автошколы грозит 9 лет тюрьмы за коммерческий подкуп 

АиФ-Оренбург 34 минуты назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге директор одной из автошкол подозревается в совершении преступления по статье «Коммерческий подкуп».
По версии следствия, в марте 2018 года к фигуранту дела обратилась оренбурженка, она хотела пройти обучение, чтобы получить водительские права по категориям «А» и «В». Подозреваемый предложил за 13 тысяч рублей выдать ей свидетельства об окончании курса без фактического посещения занятий. Девушка согласилась, но потом сообщила о противозаконном предложении полицейским.
27 марта состоялась передача денег. Директор автошколы был задержан, он воспользовался правом хранить молчание. Если его вина будет доказана, ему грозит до девяти лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе СУ СК региона.
Расследование уголовного дела продолжается.
АиФ-Оренбург: последние новости
В Илеке пьяный водитель врезался в дорожный знак, погиб пассажир В Новосергиевском районе рецидивист во время пьяной ссоры убил сожительницу В Оренбурге суд вынес приговор автомеханику, убившему клиента
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Число пострадавших в Кемерово возросло117
Россия приготовила ответ США178
Блогер Варламов задержан в Москве154
Азербайджан забраковал российское оружие343
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово418
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
03:03
Бондарчук решил судиться со «Смешариками»
Шоу-бизнес
01:30
Экс-жена Джигарханяна потерпела новое поражение
Шоу-бизнес
12:27
Варнава заговорила о трагедии после пожара в Кемерове
Шоу-бизнес
04:34
Родные делят наследство Олега Анофриева
Шоу-бизнес
00:35
Блогер Варламов задержан в Москве
Происшествия
02:38
Россияне в США боятся оказаться в западне
Политика В мире
02:27
Россия приготовила ответ США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение