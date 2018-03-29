Директору оренбургской автошколы грозит 9 лет тюрьмы за коммерческий подкуп

Оренбурге директор одной из автошкол подозревается в совершении преступления по статье «Коммерческий подкуп».

По версии следствия, в марте 2018 года к фигуранту дела обратилась оренбурженка, она хотела пройти обучение, чтобы получить водительские права по категориям «А» и «В». Подозреваемый предложил за 13 тысяч рублей выдать ей свидетельства об окончании курса без фактического посещения занятий. Девушка согласилась, но потом сообщила о противозаконном предложении полицейским.

27 марта состоялась передача денег. Директор автошколы был задержан, он воспользовался правом хранить молчание. Если его вина будет доказана, ему грозит до девяти лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе СУ СК региона.

Расследование уголовного дела продолжается.