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Двое неудачливых похитителей лома металла осуждены в Нижнем
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Двое неудачливых похитителей лома металла осуждены в Нижнем 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Как было установлено судом, 4 ноября прошлого года около девяти часов вечера нигде неработающие 46 и 37-летние жители областного центра проникли на территорию крупного предприятия в Московском районе.
Прихватив болванку весом более 27 килограмм, злоумышленники пытались перебросить ее через забор, но не смогли из-за тяжести лома. Оставив ее у забора, мужчины попытались скрыться с места преступления, но были задержаны сотрудниками охраны предприятия.
Один из злоумышленников приговорен к 1 году и 2 месяцам лишения свободы условно, а второй — к 1 году лишения свободы условно.
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