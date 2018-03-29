Двое неудачливых похитителей лома металла осуждены в Нижнем

Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как было установлено судом, 4 ноября прошлого года около девяти часов вечера нигде неработающие 46 и 37-летние жители областного центра проникли на территорию крупного предприятия в Московском районе.

Прихватив болванку весом более 27 килограмм, злоумышленники пытались перебросить ее через забор, но не смогли из-за тяжести лома. Оставив ее у забора, мужчины попытались скрыться с места преступления, но были задержаны сотрудниками охраны предприятия.

Один из злоумышленников приговорен к 1 году и 2 месяцам лишения свободы условно, а второй — к 1 году лишения свободы условно.