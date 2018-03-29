Ещё
Пермячка называлась почтальоном, чтобы проникать в квартиры и грабить
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Пермячка называлась почтальоном, чтобы проникать в квартиры и грабить 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В Перми задержали местную жительницу, которая проникала в квартиры под видом почтальона или сотрудника полиции, и грабила пенсионеров.
Сотрудники полиции задержали женщину, которую подозревают в серии имущественных преступлений в отношении пенсионеров. Ранее судимую 41-летнюю женщину подозревают в том, что она в период с июля по сентябрь 2017 года проникала в квартиры пожилых людей.
«Женщина представлялась работницей почтового отделения или сотрудником полиции, поясняла, что ей нужно вручить уведомление о получении отправления или опросить как возможную свидетельницу. Её впускали, так как она представлялась сотрудницей госучреждения. Она вступала в беседы с хозяевами, и узнавала, где они хранят сбережения, а потом, улучив момент, крала деньги», — рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» в ГУ МВД по Пермскому краю.
Сейчас в уголовном деле три таких эпизода, все совершены в Орджоникидзевском районе Перми. Сотрудники полиции устанавливают причастность женщины и к другим преступлениям.
Женщина находится под стражей.
АиФ Пермь: последние новости
В Перми начальница почтового отделения осуждена за хищение 700 тысяч рублей В Перми угонщики трактора попали в ДТП Пермском наркодилерам присудили 30 лет на троих и штраф около млн рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Число пострадавших в Кемерово возросло117
Россия приготовила ответ США178
Блогер Варламов задержан в Москве154
Азербайджан забраковал российское оружие343
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово418
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
03:03
Бондарчук решил судиться со «Смешариками»
Шоу-бизнес
01:30
Экс-жена Джигарханяна потерпела новое поражение
Шоу-бизнес
12:27
Варнава заговорила о трагедии после пожара в Кемерове
Шоу-бизнес
04:34
Родные делят наследство Олега Анофриева
Шоу-бизнес
00:35
Блогер Варламов задержан в Москве
Происшествия
02:38
Россияне в США боятся оказаться в западне
Политика В мире
02:27
Россия приготовила ответ США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение