Пермячка называлась почтальоном, чтобы проникать в квартиры и грабить

Перми задержали местную жительницу, которая проникала в квартиры под видом почтальона или сотрудника полиции, и грабила пенсионеров.

Сотрудники полиции задержали женщину, которую подозревают в серии имущественных преступлений в отношении пенсионеров. Ранее судимую 41-летнюю женщину подозревают в том, что она в период с июля по сентябрь 2017 года проникала в квартиры пожилых людей.

«Женщина представлялась работницей почтового отделения или сотрудником полиции, поясняла, что ей нужно вручить уведомление о получении отправления или опросить как возможную свидетельницу. Её впускали, так как она представлялась сотрудницей госучреждения. Она вступала в беседы с хозяевами, и узнавала, где они хранят сбережения, а потом, улучив момент, крала деньги», — рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» в ГУ МВД по Пермскому краю

Сейчас в уголовном деле три таких эпизода, все совершены в Орджоникидзевском районе Перми. Сотрудники полиции устанавливают причастность женщины и к другим преступлениям.

Женщина находится под стражей.