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В Башкирии у реки обнаружили труп, укутанный в одеяло
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В Башкирии у реки обнаружили труп, укутанный в одеяло 

Главный региональный 1 час назад
В разгар скандала гость избил хозяина жилья молотком и несколько раз ударил ножом
В Стерлитамаке у реки Стерля обнаружили труп, который был завернут в одеяло. На тело наткнулась местная жительница.
Согласно предварительной версии, вечером 21 марта 33-летний мужчина распивал спиртные напитки вместе со своим 52-летним знакомым и его сожительницей, которых пустил к себе пожить. Ночью между мужчинами произошел конфликт, который был связан с оплатой за проживание. В какой-то момент словесная перепалка переросла в драку, в разгар скандала гость избил хозяина жилья молотком и несколько раз ударил ножом.
После этого тело убитого житель Стерлитамака завернул в одеяло, надел на его голову мешок, и ночью 23 марта сбросив из окна первого этажа, на куске линолеума отвез к реке. Труп был обнаружен местной жительницей во вторник, 27 марта.
В Следственном комитете РБ отмечают, что обвиняемый ранее уже был судим за убийство. В настоящее время мужчина находится под стражей. Расследование продолжается.
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