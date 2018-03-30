Посетителя ТРЦ в Новосибирске арестовали после просмотра фильма 

«Женщина пояснила, что после сеанса в кинозале одного из торгово-развлекательных центров Заельцовского района она забыла на сиденье сумку, а когда вернулась за ней, обнаружила, что из нее пропал смартфон», — рассказал представитель ГУ МВД по региону Антон Сурнин.
Изучив записи с камер наблюдения, сотрудники уголовного розыска выяснили, что кражу совершил один из посетителей. Личность подозреваемого была установлена — им оказался 30-летний ранее не судимый житель Калининского района. Мужчина был задержан, а похищенное — изъято. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище»). Проводится расследование.