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Бомж и приморец избили и ограбили случайного прохожего в Уссурийске
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Бомж и приморец избили и ограбили случайного прохожего в Уссурийске 

Primpress 35 минут назад
Фото: Primpress
Двое мужчин на улице Володарского в Уссурийске избили 22-летнего прохожего, после чего отобрали у него деньги и сотовый телефон, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Росгвардии по Приморскому краю.
В ходе досмотра злоумышленников во внутреннем кармане куртки одного из задержанных росгвардейцы обнаружили сотовый телефон марки Fly, похищенные деньги были найдены у второго подозреваемого. Правоохранительные органы установили личности задержанных, ими оказались 44-летний житель Находки и 55-летний мужчина без определенного места жительства.
Потерпевший сразу же опознал напавших на него мужчин, а на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции.
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