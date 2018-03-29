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Полицейские в Новосибирске поймали наркоторговца — любителя роз
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Полицейские в Новосибирске поймали наркоторговца — любителя роз 

АиФ-Новосибирск 42 минуты назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Новосибирские полицейские расследовали и передали в суд уголовное дело в отношении мужчины, которого подозревают в торговле наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.
Следствие установило, что с января по март прошлого года сибиряки покупал в интернете запрещенные вещества, а затем продавал их, делая закладки. Для своих целей он использовал чайные пакеты и лепестки роз.
В основном, подозреваемый работал в Ленинском районе. В марте 2017 года его задержали, при этом полицейские нашли у него больше 8 грамм синтетики. Дома у него обнаружили еще 256 граммов наркотиков. Мужчина заработал на своем промысле больше 650 тысяч рублей.
Обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
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