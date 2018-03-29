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Экс-глава минсоцотношений Южного Урала растратил 38 бюджетных миллионов
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Экс-глава минсоцотношений Южного Урала растратил 38 бюджетных миллионов 

Уралинформбюро 45 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Но отделался условным сроком.
Бывший и.о. министра социальных отношений Челябинской области Олег Бехтерев признан виновным в растрате и приговорен к 6 годам лишения свободы условно. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР по Челябинской области.
По данным следствия, с декабря 2013-го по февраль 2014 года Бехтерев заключал государственные контракты по завышенной стоимости. В этом ему помогала предприниматель Ирина Кем. Общая сумма растраты превысила 38 миллионов рублей.
В рамках расследования были допрошены 115 свидетелей и проведено 12 экспертиз: товароведческих, бухгалтерских, почерковедческих. Министру социальных отношений внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.
За пособничество растрате Ирина Кем приговорена к 5 годам лишения свободы условно. Также бывший чиновник и бизнесвумен должны будут заплатить штрафы в 900 и 800 тысяч рублей соответственно.
Ранее по теме: Южноуральский экс-министр по «социалке» скоро предстанет перед судом СКР заподозрил южноуральского экс-министра по «социалке» в получении взятки
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