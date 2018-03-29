В Приморье задержан квартирант-аферист

Находкинский городской суд вынес приговор жителю Уссурийска , обвиняемому в совершении серии квартирных краж, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Находке

течение нескольких дней он похищал имущество из арендованных им квартир.

Так, в сети Интернет злоумышленник находил объявления о посуточной сдаче жилья. Мужчина связывался с собственником и заключал договор аренды недвижимости, используя при этом паспорт другого гражданина. Получая свободный доступ к имуществу, находящемуся в арендованных квартирах, фигурант похищал его и продавал с целью обогащения.

Полицейские задержали подозреваемого. Доказана причастность фигуранта к совершению кражи с причинением значительного ущерба гражданину.