В Приморье задержан квартирант-аферист 

Находкинский городской суд вынес приговор жителю Уссурийска, обвиняемому в совершении серии квартирных краж, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Находке.
течение нескольких дней он похищал имущество из арендованных им квартир.
Так, в сети Интернет злоумышленник находил объявления о посуточной сдаче жилья. Мужчина связывался с собственником и заключал договор аренды недвижимости, используя при этом паспорт другого гражданина. Получая свободный доступ к имуществу, находящемуся в арендованных квартирах, фигурант похищал его и продавал с целью обогащения.
Полицейские задержали подозреваемого. Доказана причастность фигуранта к совершению кражи с причинением значительного ущерба гражданину.
Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде трех лет восьми месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.