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Омичей приглашают на День добра
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Омичей приглашают на День добра 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
7 апреля в Концертном зале омской филармонии состоится День мецената, организованный благотворительным центром «Радуга». Таким образом сотрудники центра отметят 20-летие своей организации, а также вновь привлекут внимание жителей Омска к теме благотворительности.
На сцене выступят известные музыканты, вокалисты, артисты балета. Также гости смогут принять участие в благотворительном аукционе работ известных омских художников — Александра Капралова, Натальи Бабаш, Игоря Санина и других. Также состоится финал II конкурса талантов среди одарённых детей с ограниченными возможностями.
Всех омичей приглашают приобрести билеты на столь значимое для Омска мероприятие. Все деньги пойдут на дальнейшее строительство центра паллиативной помощи «Дом радужного детства».
Напомним, в Омске первый День мецената, организованный БЦ «Радуга», прошёл 13 апреля 2017 года. В нём принимали участие представители региональной власти, бизнеса, общественных организаций, журналисты, руководители учреждений культуры и образования, а также просто неравнодушные омичи.
Заявки на билеты на День мецената можно сделать по телефону: 908-902, а подробности узнать на сайте БЦ «Радуга».
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