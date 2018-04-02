Омичей приглашают на День добра

7 апреля в Концертном зале омской филармонии состоится День мецената, организованный благотворительным центром «Радуга». Таким образом сотрудники центра отметят 20-летие своей организации, а также вновь привлекут внимание жителей Омска к теме благотворительности.

На сцене выступят известные музыканты, вокалисты, артисты балета. Также гости смогут принять участие в благотворительном аукционе работ известных омских художников — Александра Капралова , Натальи Бабаш, Игоря Санина и других. Также состоится финал II конкурса талантов среди одарённых детей с ограниченными возможностями.

Всех омичей приглашают приобрести билеты на столь значимое для Омска мероприятие. Все деньги пойдут на дальнейшее строительство центра паллиативной помощи «Дом радужного детства».

Напомним, в Омске первый День мецената, организованный БЦ «Радуга», прошёл 13 апреля 2017 года. В нём принимали участие представители региональной власти, бизнеса, общественных организаций, журналисты, руководители учреждений культуры и образования, а также просто неравнодушные омичи.

Заявки на билеты на День мецената можно сделать по телефону: 908-902, а подробности узнать на сайте БЦ «Радуга».