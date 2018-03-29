Мужчина из Новосибирска будет сидеть за убийство отца 13-летней давности

Жителя мегаполиса осудили за убийство своего родителя. Мужчина совершил страшное преступление 13 лет назад. Теперь ему придется отбывать в колонии 7 лет. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Новосибирской области.

Сотрудники следственного комитета вместе с полицейскими раскрыли преступление, совершенное в 2004 году. По приостановленному уголовному делу следователи провели дополнительный анализ собранных доказательств и вместе с оперативниками повторно проверили на причастность к преступлению родственников пропавшего без вести мужчины.

Родственников пригласили для опроса на полиграфе. Сын пропавшего мужчины отказался от прохождения этого опроса и попросил родственника признаться в убийстве мужчины. Тот постоянно путался в показаниях и не назвал точного места захоронения погибшего. Следователи доказали, что к смерти сибиряка причастен его 39-летний сын. Он признался, что закопал тело погибшего в лесополосе.